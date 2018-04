Đurić: Priština pripremila plan da obesmisli formiranje ZSO

Beta pre 5 sati

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovu i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da su vlasti u Prištini pripremile plan za SAD i EU kojim žele da obesmisle formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) i da izigraju Briselski sporazum.Đurić je na konferenciji za novinare rekao da je Beograd došao u posed tog plana, da je plan potpuno autentičan i da predstavlja dokaz da su vlasti u Prištini neiskrene kada tvrde da žele formiranje ZSO."To ne dolazi u obzir, taj film neće gledati", rekao je Đurić.On je kazao da je sporazum o ZSO postignut i da Beograd neće dozvoliti da se naknadnim političkim manevrima prekrše kolektivna prava srpske zajednice na Kosovu.Đurić je, kao primer loših namera Prištine, naveo da plan predviđa formiranje Radnog mehanizma za osnivanje ZSO na čijem bi čelu bio kosovski premijer Ramuš Haradinaj, kao i Upravljački tim u čijem radu bi učestvovalo četvoro Srba, od ukupno 12 članova, što je u suprotnosti s Briselskim sporazumom.On je naveo da plan predviđa i formiranje Izvršnog odbora koji bi trebalo da zadaje projektne zadatke srpskoj zajednici, a čiji su članovi Albanci, što nikada ranije nije dogovoreno."Vlasti u Prištini, umesto da rade na formiranju ZSO, pripremaju tela za tutorstvo nad srpskom zajednicom, što je u suprotnosti sa dogovorom u Briselu... Takav film neće gledati", rekao je Đurić i dodao da će Srbi nastaviti da rade na formiranju ZSO, na način kako je predviđeno do sada postignutim sporazumima.Na pitanje kako je Beograd došao da dokumenta Prištine koji je podeljen novinarima, Đurić je rekao da Srbija "ima svoje kanale"."Mi smo od 1912. do 1999. godine bili prisutni na Kosovu kao država i to u punom kapacitetu. Dovoljno smo ukorenjeni da imamo svoje diplomatske i druge kanale", rekao je on i ponovio da je reč o potpuno autentičnom dokumentu.Đurić je rekao da ZSO nije formirana već 1.813 dana od kako je Priština preuzela obavezu da to uradi i dodao da je pesimista po pitanju eventualnog pritiska međunarodne zajednice da se taj proces podstakne.On je rekao da je međunarodna zajednica, da je želela, mogla da Kosovu formiranja ZSO postavi kao uslov za viznu liberalizaciju, umesto razgraničenja s Crnom Gorom, ali da se to nije desilo.Odgovarajući na pitanje da li Beograd ima informacije o tome da vlasti u Prištini žele da promene etničku strukturu nekih opština sa srpskom većinom južno od Ibra, Đurić je rekao da takva namera postoji i da je reč o tome da će, uglavnom, nelegalnim novcem, biti pokušan otkup srpskih imanja, a da će srpski politički predstavnici biti zastrašivani kako bi se podstaklo iseljavanje Srba.Kao primer tih opština, Đurić je pomenuo Klokot i Novo brdo, u kojima su Srbi prisutni od 55 do 60 odsto.Đurić je potvrdio da u toku popodneva putuje na Kosovo, jer želi da sa tamošnjim stanovništvom provede Uskrs. On je rekao da je, kao i ranije, blagovremeno poslao obaveštenje o tome i da misli da nema razloga da neko pokuša da ga spreči u tom planu, ali da je, u svakom slučaju, njegova obaveza da bude uz Srbe na Kosovu.