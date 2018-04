Srbija prokockala prednost i ostala bez finala Evropa kupa

Beta pre 2 sata

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je danas u Rijeci od selekcije Hrvatske sa 7:8 (3:1, 1:0, 1:3, 2:4) u trećem kolu završnog turnira Evropa kupa i igraće za treće mesto na tom takmičenju.Srbija će se za treće mesto boriti protiv Italije sutra od 19.00.Najefikasniji u Srbiji na večerašnjem meču bio je Filip Filipović sa tri gola, dva je postigao Duško Pijetlović, a u strelce su se upisali i Miloš Čuk i Dušan Mandić. Hrvatsku je do pobede vodio Loren Fatović sa tri postignuta gola, dok se dva puta u strelce upisao Ante Vukićević.Srbija je odlično počela meč i bila je potpuno dominantna u prvoj četvrtini posle koje je imala dva gola prednosti (3:1). Dva gola postigao je Filipović, a u strelce se upisao i Duško Pijetlović.Odbrana Srbije je bila na visokom nivou i u drugoj deonici i nije dozvolila Hrvatskoj da postigne gol. Pogotkom Dušana Mandića izabranici Dejana Savića su otišli na plus tri (4:1), ali se u trećoj četvrtini sve promenilo.Pogocima Fatovića, Vukićevića i Vrlića domaća selekcija je stigla do 5:4, da bi Lončar na početku poslednje četvrtine doneo Hrvatskoj izjednačenje.Na nešto manje od šest minuta pre kraja meča Hrvatska je golom Vukićeviča preokrenula rezultat i stigla do prvog vođstva od početka meča.Hrvatska je bila bolja u neizvesnoj završnici i nije dozvolila Srbiji da ponovo stigne do prednosti.