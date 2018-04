(Foto) vozač samoubica uleteo među ljude u Nemačkoj: Namanje troje mrtvih i 30 ranjenih!

Lokalna policija potvrdila je da ima više mrtvih, uključujući i osumnjičenog. Napadač se odmah nakon napada ubio vatrenim oružjem na licu mesta, saopštila je policija. At least 3 people were killed when a vehicle drove into a crowd in the city of #Muenster in western #Germany on Saturday. Numerous people are injured. pic.twitter.com/3SiwRFGuZv — AnonymousScandinavia (@AnonScan) April 7, 2018 Mediji izveštavaju da ima oko 30 povređenih, a...