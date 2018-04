Krenuo železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta

Dva teretna voza prešla su most nakon što su prošle nedelje obavljeni testovi izdržljivosti mosta, prvi voz je išao iz Novog Sada ka Beogradu, a drugi je most prešao iz pravca ka Novom Sadu. Kako je saopštenju od 5. aprila istakla ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, time je počeo redovan železnički saobraćaj, a očekuje se da počne izgradnja pristupnih saobraćajnica. "Do juna očekujem da budu završeni i preostali radovi na...