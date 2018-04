Patrijarh: Niko se ne sme saglasiti sa otuđenjem KiM

"Ako neko nešto silom uzme, to se može vratiti, nadamo se mirnim putem, ali ako nešto poklonite drugom, to ne možete tražiti nazad. To nije više vaše. Tako je i sa Kosovom i Metohijom", rekao je patrijarh Irinej za izdanje "Politike" od subote 7. aprila. On je rekao da SPC nikada nije odstupila sa Kosova i da o Kosovu i Metohiji govori jedno te isto od Kosovskog boja i svetog Lazara do današnjih dana. Irinej je rekao da se crkva ne svrstava...