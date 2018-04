Gori Trampova kula u Njujorku: Kulja dim sa 50. sprata (video)

Na 50. spratu kule Tramp Tauer u Njujorku izbio je požar a vatrogasna služba je na licu mesta i nastoji da ga ugasi. Za sada nema informacija o povređenima. Američki predsednik Donald Tramp se za to vreme nalazi u Vašingtonu, prenosi Rojters. Tramp se povodom požara oglasio na Tviteru i napisao da je požar bio malih razmera. This fire is expanding rapidly........ video from a higher vantage point! pic.twitter.com/SlQtI2jgU4— Brian...