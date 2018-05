Parada povodom Dana policije biće održana u nedelju u 12 sati ispred Narodne skupštine, a saobraćaj će biti obustavljen u ulicama zone okupljanja: Trg Nikole Pašića, na delu od Terazija do Kneza Miloša, Dečanska, na delu od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, na delu od Kneza Miloša do Beogradske (u oba smera) i od Ruzveltove do Beogradske (samo desna kolovozna traka), Beogradska, na delu od Ilije Garašanina...