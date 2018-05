Klop: Salah neizvestan za Svetsko prvenstvo

Beta pre 7 sati

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je da je nastup fudbalera njegove ekipe Mohameda Salaha na Svetskom prvenstvu neizvestan, posle povrede koju je zadobio u večerašnjoj utakmici finala Lige šampiona protiv Real Madrida.Upitan da li je Salah neizvestan za Mundijal u Rusiji, Klop je televiziji BT Sport rekao: "Da, neverovatno"."Veoma je ozbiljno, povredio je rame. Pokušaće da igra, ako bude mogao, ali nisam ga video. On je verovatno na pregledima. Ne izgleda dobro", dodao je Klop.

Liverpul je u finalu Lige šampiona u Kijevu izgubio od Reala sa 1:3, a egipatski napadač Salah se povredio u duelu sa protivničkim igračem Serhijom Ramosom i u 30. minutu je napustio teren.



Engleski tim je dva gola primio posle grešaka golmana Lorisa Karijusa.



"On to zna, svi to znaju. Šteta je, posebno u ovakvoj utakmici, u ovakvoj sezoni. Žao mi ga je, on je fantastičan dečko. Drugu grešku je napravio zbog prve. Lošu stranu je teško otkloniti u ovakvim utakmicama. Bejlove makazice su bile neverovatne. Uradili smo šta smo mogli, igrači su se trudili, ali ovo nije bio najbolji scenario za nas. Sve je bilo sjajno do večeras. Uđeš u finale da pobediš, imali smo dobru šansu, a nismo je iskoristili", naveo je on.



Nemački trener dodao je da se ekipa pripremala samo na pobedu.

"Plan je bio da igramo samo na pobedu, ništa drugo, nema šta da se kaže. Dobro smo počeli, onako kako smo hteli. Situacija sa Ramosom je izgledala zaista loše i to je bio šok za ekipu. Izgubili smo pozitivan naboj, a oni su to odmah iskoristili. Pali smo i nismo mogli do Luke Modrića i Tonija Krosa. Morali smo da trčimo i da radimo, to smo i radili, a onda je došlo poluvreme. Šta da kažem o golovima? Mi smo postigli jedan, a oni tri", naveo je Klop.