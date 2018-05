Istraživanje: Evropa je rođena na Đerdapu

O tome pišu Novosti, za koje Dragana Antonović sa Arheološkog instituta u Beogradu o rezultatima studije koja donela nove i iznenađujuće zaključke koristeći upravo podatke s lokaliteta Lepenski vir, Vlasac i Ajman. Čak 117 istraživača iz 80 svetskih institucija, do Harvarda do Instituta "maks Plank" došlo je do rezulktata ključnih za razumevanje mehanizma najstarijih genetskih mešanja stanovništva između starosedelaca na području Đerdapa...