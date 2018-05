Džejms odveo Klivlend u finale NBA lige (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Košarkaši Klivlenda plasirali su se, četvrti put uzastopno, u finale NBA lige, pošto su noćas u odlučujućoj sedmoj utakmici finala Istočne konferencije pobedili Boston sa 87:79.Kavalirse je do titule na Istoku predvodio Lebron Džejms sa 35 poena, 15 skokova i devet asistencija. On će osmi put uzastopno igrati za šampionski prsten, nakon što je od 2011. godine igrao u velikim finalima, četiri puta sa Majamijem, a poslednje četiri godine sa Kavalirsima.Sedma utakmica je bila najneizvesnija i meč sa najmanje poena u ovogodišnjoj finalnoj seriji Istoka, a Džejms je igrao svih 48 minuta. On je postigao 12 poena u poslednjoj deonici, a trener Tajron Lu je kad god je mogao koristio tajm-aute kako bi što više odmorio svog najboljeg igrača.Džejms se nije zagrevao tokom poluvremena, kako bi sačuvao snagu za drugo poluvreme."Od mene je traženo da večeras igram celu utakmicu. Pokušavao sam da shvatim kako to da preguram", rekao je četvorostruki MVP.Prvi put u karijeri Džejms je odigrao svaku od 82 utakmice u regularnom delu, trenutno je na 100 mečeva, a čekaju ga najmanje još četiri u velikom finalu. Kavalirsi će u finalu igrati protiv pobednika duela branioca titule Golden Stejta i Hjustona. Sedmi meč na programu je noćas u Hjustonu.U pobedi Klivlenda protiv Bostona istakli su se i Džef Grin sa 19 poena i osam skokova, Džej Ar Smit sa 12 poena i Tristan Tompson sa 10 poena i devet skokova. Utakmicu je propustio Kevin Lav, pošto je doživeo potres mozga u šestom meču.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejson Tejtum sa 24 poena i sedam skokova. Al Horford postigao je 17, Markus Moris 14 poena i 12 skokova, dok je Džejlen Braun dodao 13 poena i šest skokova.



Seltiksi nisu igrali u finalu NBA lige od 2010. godine.

Njihov trener Bred Stivens rekao je da je plan bio da igrači izmore Džejmsa.

"Cilj uoči početka serije bio je da mu izvučemo što više energije i da što bolje čuvamo ostale njihove igrače. U većini situacija, mislio sam da smo prilično dobri u time... Ali, opet je postigao 35 poena", rekao je on.Džejms će na kraju sezone postati slobodan igrač i neizvesno je da li će ostati u Klivlendu.Klivlend će u finalu igrati za drugu titulu u poslednje tri godine."Imamo priliku da igramo za titulu. Nije važno kakva je najava, niti da li su nas proglasili za favorite ili ne. Mene to ne treba pitati. Ja samo volim da se takmičim", naveo je Džejms.