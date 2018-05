Dačić: Priština dugo radi na tome da izoluje Dečane

Podsetio je da su Dečani pod zaštitom UNESKO, kaže da je dobro što su neke međunarodne organizacije reagovale, ali primećuje da to nije dovoljno i da će Priština gradnju nastaviti. "To je dugogodišnje nastojanje da se manastir Visoki Dečani dovede u stanje samoizolacije i izolacije koji će kasnije, možda, dovesti i do njegovog rušenja", rekao je dačić za TV Prva. Ko je ubio Ivanovića pitanje za Prištinu, ali i za EU Dačić je rekao da...