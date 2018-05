Kotareli: Vodiću vladu do prevremenih izbora posle avgusta

RIM - Mandatar za sastav nove vlade Italije Karlo Kotareli (62) izjavio je da će „vrlo brzo” sastaviti kabinet koji treba da državu vodi do prevremenih izbora koji bi bili održani posle avgusta. „Predsednik mi je rekao da se u parlamentu predstavim sa vladom koja će voditi zemlju do izbora. Vrlo brzo ću sastaviti vladu i potom predložiti budžet. Ukoliko mi ne bude izglasano poverenje, odmah ću podneti ostavku”, poručio je Kotareli. On je...