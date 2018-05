Dačić: Očekujemo novu fazu proširenja EU

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas povodom obeležavanja Dana srpske diplomatije da Srbija očekuje da proces proširenja EU uđe u novu fazu , u kojoj bi Srbija doprinela da Unija postane snažnija.

Dačić je rekao na svečanosti u Ministarstvu spoljnih poslova da Srbija želi da nastavi svoj evropski put i čvršće se integriše u porodicu evropskih naroda, ali da ne želi da se odrekne svojih vrednosti, koje su uvek bile evropske, ali sa određenim osobenostima "srpskog nacionalnog bića".



Govoreći o Kosovu, Dačić je rekao da Srbija želi da se to pitanje rešava dijalogom, bez favorizovanja bilo koje strane.



"Za nas je od suštinske važnosti dvosmernost ovog procesa. Očekujemo da predstavnici privremenih institucija u Prištini ispune svoj deo dogovorenih obaveza, kao nužnu pretpostavku uspešnog ishoda, kome godinama težimo", naveo je on.



Šef srpske diplomatije rekao je da je Srbija uložila "maksimalne napore kako bi odnosi sa susednim zemljama bili na što višem nivou", dodajući da je važno da se iskoriste svi kanali komunikacije za dalju saradnju.



Dodao je da je za jačanje poverenje između zemalja Zapadnog Balkana korisno stvaranje dobre poslovne klime i čvršće ekonomske veze.



Dačić je kao jedan od prioriteta srpske diplomatije izdvojio jačanje i obnavljanje veza sa prijateljskim zemljama, poput Rusije, Kine, SAD, Indije, zemalja Afrike, Latinske Amerike i Bliskog istoka.



Kao neke od uspeha srpske diplomatije u prethodne četiri godine izdvojio je srpsko predsedavanje OEBS-u, diplomatsku akciju za sprečavanje prijema Kosova u Unesko, povlačenje priznanja Kosova od strane jednog broja zemalja i organizaciju prve izložbe o Jasenovcu u UN nakon drugog svetskog rata.



Dačić je naveo da Srbija, poštujući svoju prošlost i sa velikim osećanjem odgovornosti prema budućnosti, u središte svoje spoljne politike stavlja očuvanje mira i stabilnosti,



"Ovakvim profilisanjem naše spoljne politike, promovisanjem mira i stabilnosti, dajemo nemerljiv doprinos poboljšanju odnosa u našem okruženju, što je dovelo do toga da u celokupnoj međunarodnoj zajednici budemo prepoznati kao pouzdan, odgovoran i predvidiv partner. Težnja za mirom i stabilnosti je konstantna i uvek ćemo biti otvoreni za sve razgovore, ideje i inicijative usmerene ka postizanju ovih imperativa", rekao je Dačić.



Naveo je da će Srbija nastaviti sa snaženjem Ministarstva spoljnih poslova, kroz profesionalizaciju, podmlađivanje i modernizaciju.



Šef srpske diplomatije je ljudima koji su se posebno izdvojili u saradnji u oblasti očuvanja kulturnog identiteta, humanitarnog rada, zadužbinarstva, kao i očuvanja kulture sećanja na žrtve Prvog i Drugog svetskog rata uručio priznanje "Vitezov svetosavskog pacifizma".



Priznanja su, između ostalih, dobili kreatorka Roksanda Ilinčić, dekan Filološkog fakulteta Ljiljana Marković, pijanistkinja i kompozitor Marina Arsenijević, osnivač organizacije za pomoć Srbima na Kosovu Arno Gujon, aktivistkinja Mila Malruni, preživeli dečji logoraši iz Jasenovca i drugi.



Laureat za doprinos karijernom diplomatskom korpusu je ambasador Darko Tanasković i on je, kao prvi srpski diplomata, dobio zvanje doajena srpskog diplomatskog ešalona sa lentom.



Posle uručenja nagrada u zgradi MInistarstva spoljnih poslova otvorena je izložba portpreta Marine Gavanski Zisis pod nazivom "Zlatni Srbi".