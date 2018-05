Vučić: Sporazum sa Albancima uz saglasnost i volju naroda

U intervjuu za Novosti od srede, na pitanje da li može da se dogodi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa tzv. Kosovom a da ipak ne uđe u EU, predsednik Srbije kaže da ne bi to posmatrao kao da je u pitanju trgovina. "Hoćete li nešto da uradite, a da zauzvrat dobijete nešto drugo? U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li ćemo postati članica EU ili ne. Ali, kada bi se to dogodilo, uveren sam...