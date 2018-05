Zinedin Zidan napustio mesto trenera Real Madrida

Beta pre 8 sati

Trener fudbalskog kluba Real Madrid Zinedin Zidan napustio je danas to mesto, pet dana pošto je ekipa treći put uzastopno, a ukupno 13. postala šampion Evrope."Odlučio sam da ne nastavim sledeće sezone. Odlučio sam tako jer volim ovaj klub. Ovo je najbolji trenutak za sve, iako izgleda čudno, ali to je moralo biti učinjeno za dobro svih nas. Tim mora da nastavlja da pobeđuje i za to je potrebna promena posle tri godine", rekao je Zidan na vanrednoj konferenciji za novinare u Madridu, na kojoj je bio prisutan i predsednik kluba Florentino Peres.Zidan je Real preuzeo u januaru 2016. godine i od tada je osvojio tri Lige šampiona, po dva UEFA Super kupa i Svetska prvenstva za klubove, jednu titulu šampiona Španije i Super kup te zemlje."Postoje teški trenuci kada se zapitate da li ste i dalje prava osoba. Ne zaboravljam loša vremena, kao i dobra. Trenutak je pravi. Real mi je dao sve i želim da i dalje budem blizak ovom klubu, mom klubu", kazao je Zidan.Poslednji trofej osvojio je u subotu, pobedom nad Liverpulom u finalu tog takmičenja.On je rekao da "nijedan igran nema veze sa njegovom odlukom", upitan posebno o Kristijanu Ronaldu, i da svi oni poštuju situaciju, kao i ono šta je on uradio tokom perioda koji je proveo kao trener."Teško je trenirati ih i motivisati posle tri sezone", dodao je.Zinedin Zidan nije mogao da potvrdi da li bi ostao trener da je Real izgubio od Liverpula u finalu u Kijevu, ali da je moguće da bi se to desilo.Kao najbolji momenat na klupi naveo je osvajanje Primere prošle sezone, a kao najgori i najbolniji ispadanje iz Kupa kralja ove porazom od Leganesa.