AP: Tramp planira da uvede carine na čelik i aluminijum iz EU

Naknadni rok za uvođenje kaznenih carina na čelik i aluminijum ističe u petak, 1. juna pošto su SAD prethodno produžile pregovore sa EU za 30 dana. Odluka Trampove administracije mogla bi da se promeni ako dve strane postignu dogovor "u zadnji čas", rekli su dva zvaničnika agenciji AP, koji su zatražili da ne budu imenovani. The Associated Press: Trump plans to go ahead with steel, aluminum tariffs on EU. https://t.co/dvuLplXCBc>Fire back...