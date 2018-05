Vučić: Poruke lidera EU ohrabrujuće, želimo više entuzijazma

Pariz - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su poruke koje su francuski predsednik i nemačka kancelarka uputili nedavno u Sofiji u vezi sa evropskim integracijama ohrabrujuće, ali je napomenuo da niko nije tako veliki entuzijasta koliko bismo to želeli mi na Balkanu. On je to rekao u intervju za francuski „Mond”, odgovarajući na pitanje da li cilj da Srbija bude spremna da se pridruži EU 2020. godine još uvek ima smisla posle...