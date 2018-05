Mediji: Fijat od jeseni bez subvencija?

Predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija Zoran Marković kaže za taj dnevnik da ugovor Republike Srbije i FCA važi - ne do kraja ove godine, kako se to često navodi u javnosti, već do 2023. "Do 19. oktobra ove godine važi sporazum o subvencijama i drugim pogodnostima koje Srbija daje, a do 2023. prema ugovoru, Srbija može da ponudi Fijatu svoj deo akcija - jedan deo akcija ili svih 33 odsto", dodao je on. Trenutno, proizvodnja fijata 500 L...