Fiat bi mogao da ostane bez subvencija države

Marchionne je najavio da će 1. juna saopštiti novi petogodišnji plan sedmog po veličini proizvođača vozila na svetu, pišu današnje "Večernje novosti". Predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija Zoran Marković kaže za taj dnevnik da ugovor Srbije i FCA važi - ne do kraja ove godine, kako se to često navodi u javnosti, već do 2023. "Do 19. oktobra ove godine važi sporazum o subvencijama i drugim pogodnostima koje Srbija daje, a do 2023....