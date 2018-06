Đoković u osmini finala Rolan Garosa

Beta pre 2 sata

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je danas u trećem kolu pobedio Španca Roberta Bautistu-Aguta u četiri seta, 6:4, 6:7 (6), 7:6 (4) i 6:2Đoković je u njihovom osmom međusobnom duelu do sedme pobede došao posle tri sata i 48 minuta igre.Srpski teniser će u osmini finala Rolan Garosa igrati protiv Španca Fernanda Verdaska koji je sa 7:6 (4), 6:2 i 6:4 pobedio trećeg nosioca Bugarina Grigora Dimitrova.Prvi set nije doneo mnogo uzbuđenja, prvi do brejk lopti došao je Bautista-Agut u devetom gemu, ali ih nije iskoristio, da bi potom Đoković u narednom uspeo da oduzme servis rivalu i povede sa 1:0.Đoković je nastavio s dobrom igrom u drugom setu, poveo je sa 3:0, uz prednost brejka, ali ipak nije uspeo da zadrži koncentraciju na visokom nivou, došlo je do malog pada u igri, što je Španac iskoristio i uspeo da oduzme servis srpskom teniseru u sedmom gemu.Srpski teniser, 22. na ATP rang-listi je potom u 10. gemu došao do set lopte, ali je Agut uspeo da je spasi. Slična situacija viđena je dva gema kasnije, nakon sigurnog servis-gema Đokovića. Ovaj put Đoković je imao dve vezane set lopte, ali ih nije iskoristio, iako je na drugoj imao otvorenu skraćenu dijagonalu, međutim, pogodio je vrh mreža, posle kog se iznervirao i u besu polomio reket.U taj-brejku drugog seta Španac je konstantno imao prednost, Đoković je uspeo da spasi dve set lopte, ali ne i treću posle koje Bautista-Agut došao do izjednačenja u setovima.Nastavio je 13. teniser sveta da igra na visokom nivou, čak je u trećem setu vodio sa 3:1 i 5:3, ali je Đoković uspeo da se vrati i taj period igre odvede u taj-brejk, koji mu je pripao rezultatom 7:4.Četvrti set, u kom je počela da sipi kiša, pripao je u potpunosti Đokoviću, koji je samo u završnici uz malo oscilacija prepustio jedan brejk Špancu, ali je prethodno dvaput oduzeo servis, da bi i u sedmom gemu učinio isto za plasman u osminu finala drugog gren slem turnira u sezoni.