Vučić: Za pobedu na Mundijalu u Rusiji nagrada 10 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je država obezbedila rekordne nagrade za fudbalsku reprezentaciju Srbije na predstojećem Svetskom prvenstvu u Rusiji i najavio da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir."Zahvalan sam ovim dobrim mladićima što su posle napornih sezona došli da se bore za svoju zemlju. Očekujem odlične rezultate. Pomogli smo Fudbalskom savezu Srbije više nego ikada u finansijskom smislu zahvaljujući i brojnim preduzećima i nagrade će biti rekordne. A posle pregovora sa premijerkom ovlašćen sam da kažem da ako naša reprezentacija osvoji Svetsko prvenstvo dobiće nagradu od 10 miliona evra", rekao je Vučić u Predsedništvu.Nakon prijema koji je organizovao za srpske fudbalske reprezentativce, Vučić je naveo da će za drugo mesto nagrada biti pet miliona evra a ako ekipa prođe grupnu fazu takmičenja biće nagrađena sa 500.000 evra."Ne mislim da je to za vas presudan novac, mnogi od vas su mnogo više zaradili u životu, ali smo želeli da vam pokažemo koliko je važno za celu našu zemlju da je predstavljate na najbolji način, da se borite za crveno plavo belu boju i himnu i svakog građanina. Mi ćemo odavde sa strepnjom ali i nadam se uz mnogo radosti da pratimo svaku utakmicu. Želim vam mnogo sreće, dobro zdravlje. Verujem u ove momke, to su dobri momci iz dobrih porodica", naveo je on.Vučić je zahvalio FSS na ozbiljnosti i odgovornosti, rekao je da mu je finansijski pomogao "više nego ikad" kako bi sve prošlo u najboljem redu i dodao da od te organizacije očekuje još bolje rezultate, pre svega na reprezentativnom a onda i na klupskom nivou."Ne volim da govorim ono što svi govore - vi idite pa kako bude, to ne razumem. Kao što se mi takmičimo u nekim drugim stvarima da svoju poziciju popravljamo, tako se nadamo da ostvarite dobar rezultat. Verujem u vašu snagu, timski duh i znanje, a to je najvažnije", rekao je predsednik Srbije.On je podsetio da je pre Olimpijskih igara u Riju prognozirao da će Srbija osvojiti osam medalja, što se i ostvarilo, a povodom predstojećeg Mundijala u Rusiji Vučić je ocenio da će reprezentacija Srbija proći mnogo dalje nego što su joj mnogi prognozirali."A podrazumeva se da reprezentaciju Švajcarske ubedljivo pobedimo", rekao je Vučić.Vučić je dobio na poklon loptu i dres sa potpisima svih reprezentativaca, a poklone mu je uručio kapiten Aleksandar Kolarov.Kolarov je zahvalio Vučiću što je ispunio sva obećanja koja je dao reprezentaciji i što je bio uz ekipu prethodnih godina, kao i u kvalifikacijama."Idemo na Svetsko prvenstvo, ostvaren je sjajan rezultat, ali ne idemo kao turisti. Imamo kvalitet, a rezultate će pratiti i ljudski aspekt, ovo su momci na mestu", naveo je on i pozvao Vučića da tokom Mundijala poseti reprezentaciju u Rusiji.Selektor Srbije Mladen Krstajić zavalio je Vučiću na finansijskoj pomoći, rekavši da nije lako obezbediti novac ni za budžet, a tek i za sport i kulturu."Dugo sam u fudbalu, ali ovo je prvi put da je neko nešto obećao a da je odmah ispunio. Predstavljaćemo Srbiju na pravi način", naveo je on.