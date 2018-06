Đorđević: U naredne dve do tri godine elektronska registracija preduzeća

U naredne dve do tri godine preduzeća u Srbiji bi mogla potpuno elektronski da se registruju, izjavio je ministar za rad Zoran Ðorđević. "Da bi se od kuće klikom registrovale firme, promene sedišta, direktora, kao i drugih podataka, neophodno je da zažive i novi softveri koji će to omogućiti", rekao je Ðorđević u parlamentu obrazlažući izmene Zakona o privrednim društvma. On je naveo da su procene da će elektronska prijava registracije...