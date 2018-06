Vučić: Plašim se, znam da Albanci ovo ne rade sami

Aleksandar Vučić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je veoma zabrinuti poslednjim događajima na KiM jer, kako kaže, zna "kako je to išlo do 2003. godine". - Tada smo imali usaglašenu priču "standardi pre statusa, standardi pre statusa". Standardi ni tada nisu postojali kao ni danas. Nekakav klik, okidač za davanje tzv. nezavisnosti su bili nemiri i neredi. U svemu ovome me brine je što znam da sve ovo što rade ne rade sami - istakao...