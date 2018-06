Dačić: Srbija najveći prijatelj Kine u Evropi

On je dodao da očekuje da će one dati novi podsticaj daljem razvoju svestrane međunarodne saradnje. ''Socijalistička partija Srbije je naslednica Komunističke partije, a SPS i Komunistička partija Kine imaju izuzetno prijateljske odnose i saradnju i to govorim kao ministar spoljnih poslova, a posebno kao predsednik Partije", rekao je Dačić, dodajući da želi da se naši odnosi još više razvijaju, a posebno na partijskom nivou. Šefica...