Privremene penzije biće oročene na tri godine?

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović Naime, privremena rešenja o penzionisanju imaće rok važenja tri godine i ukoliko za to vreme penzioner ne pribavi kompletnu dokumentaciju o uplatama i dužini staža, PIO fond će takve penzije proglasiti konačnim, pišu "Večernje novosti." To znači i da se više neće dešavati da korisnici penzijama godinama, a neki i do kraja života, primaju čekove na osnovu privremenih rešenja. Takvo je rešenje predviđeno izmenama...