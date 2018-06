Tragedija kod Tunisa: 46 migranata se udavilo, 67 spaseno posle prevrtanja broda

Spasilačka operacija je još uvek u toku, a među migrantima su bili državljani Tunisa, ali i drugih zemalja. Krijumčari ljudi sve više koriste Tunis kao "lansirnu rampu" za migrante koji prelaze u Evropu, dok sa druge strane, Obalska straža Libije uz pomoć oružanih snaga jača kontrolu krijumčarenja. #UPDATE The bodies of 35 migrants have been recovered off Tunisia's southern coast, the country's defence ministry says, revising upwards an...