Drecun: Pomirenje na KiM ne može da gradi Haradinaj

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže da je ogroman ponor između Srba i Albanaca, da je neophodno pomirenje ali da to pomirenje ne mogu da grade ljudi poput Ramuša Haradinaja. On je rekao da kada Ramuš Haradinaj govori o pomirenju da je to "cinično", te da bi najveći doprinos bio da on odgovara pred sudom za počinjene zločine. To što SAD traži da Srbija prizna samoproglašenu državu Kosovo i da otvori put ka njegovom...