Zaštitnik građana govorio o zaštiti životne sredine

On je to rekao povodom obeležavanja 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine. Ove godine Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se pod sloganom "Pobediti zagađenje plastikom", a Pašalić je istakao da nedosledna primena postojeće pravne regulative u Srbiji ima za posledicu nekontrolisano trošenje i bacanje plastičnih kesa. "To zahteva nužan i proaktivan odnos nadležnih organa u cilju smanjenja potrošnje plastičnih materijala...