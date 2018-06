Radio Slobodna Evropa: Zemlje EU traže učešće u dijalogu Beograda i Prištine

Beta pre 9 sati

Članice Evropske unije traže da budu uključene u konačnu fazu dijaloga Beograda i Prištine koji bi vodio do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, budući da sada nemaju predstavu šta treba da obuhvati i kakav je sadržaj sporazuma, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE) navode izvora.Evropski izvori navode da su članice EU počele da pokazuju negodovanje zbog netransparentnosti oko političkog dijaloga, posebno oko poglavlja koje se odnosi na izradu konačnog sporazuma, što je, navodi RSE, jasno istaknuto prošlog petka na sastanku kada su predstavnici Službe EU za spoljnu politiku usmeno obavestili predstavnike članica EU o procesu dijaloga.Izvori s tog sastanka su naveli da članice nisu zadovoljne što su potpuno isključene iz dijaloga, budući da tim koji u Briselu vodi dijalog ni u jednom trenutku ne konsultuje članice, pa ni one koje se smatraju većim ili važnijim."Dijalog ulazi u kritičnu fazu, a zemlje članice nisu uključene u izradu konačnog sporazuma koji će biti istorijski. Postajemo sumnjičavi zašto tim (visoke predstavnice EU) Federike Mogerini sve ovo drži u velikoj tajnosti", rekao je za RSE diplomatski izvor koji je prisustvovao sastanku.On je dodao da su izveštaji tima Federike Mogerini o dijalogu uglavnom "površni i sa pozitivnom notom" uz jedinu potvrdu da su Beograd i Priština posvećeni postizanju sveobuhvatnog sporazuma.Zbog toga članice EU nemaju predstavu šta će obuhvatiti taj sporazum i šta će biti sadržaj konačnog sporazuma.Izvori RSE su naveli da oni koji u Briselu vode dijalog "jure za kalendarom a ne suštinom", jer će se postizanje najavljenog sporazuma između dvojice predsednika poklopiti s okončanjem mandata Federike Mogerini kojoj će istorijski sporazum između Kosova i Srbije služiti da za sobom ostavi svoje političko nasleđe.Članice EU zato traže da njen tim bude otvoreniji i da se zemlje EU uključe u izradu konačnog sporazuma koji bi vodio do sveobuhvatne normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Jedan od koraka oko kojih se sada razgovara je ideja da se to pitanje uvrsti i u konačne zaključke na junskom samitu gde će šefovi država i vlada EU razgovarati o prilikama na Zapadnom Balkanu.Jedan diplomatski izvor je potvrdio za RSE da se radi na tome da se jedna od tačaka u konačnim zaključcima odnosi na zahtev da se zemlje EU "obuhvate" u pripremama za sveobuhvatni sporazum između Srbije i Kosova. Nadležni za Balkan iz zemalja članica se ovih dana redovno sastaju kako bi pripremili nacrt zaključaka koji će formalno biti usvojeni na samitu 28. i 29. juna, navodi RSE.