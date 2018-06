Hit za hitom u narodnoj Skupštini: Bošku Obradoviću opomena zbog frizure!

Obradović je u skupštinskoj sali obraćajući se građanima rekao da ih neće zaštititi Jorgovanka Tabaković (guverner NBS) kada zapadnu u probleme sa "bankarskim lopovima" i da u to mogu da budu sigurni. On je rekao da se neko posle šest godina na mestu guvernera NBS setio da banke pljačkaju građane Srbije i da treba zaštititi korisnike finansijskih usluga. "Šta ćemo za ovu pljačku iz prethodnih šest godina, ko će za to da odgovara? Ko će...