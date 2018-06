Hokejaši Vašington Kapitalsa osvojili su Stenli kup, prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji. U petoj utakmici finala plej-ofa, Kapsi su, kao gosti, pobedili Vegas Golden Najtse - 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) i ukupnim rezultatom 4-1 u seriji došli do trofeja koji im je do sada izmicao. Za najkorisnijeg igrača plej-ofa proglašen je kapiten Kapitalsa i sa 15 golova najbolji strelac u doigravanju - Aleksandar Ovečkin. Bila je to 10. pobeda Kapitalsa...