Vučić: Do kraja juna "novi tip dijaloga"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje nastavak dijaloga ili, kako je rekao, novog tipa dijaloga, o normalizaciji odnosa sa Prištinom do kraja juna, ali svakako ne 27. i 28. juna, jer je u ta dva dana planirana promocija vojnika u Kragujevcu i otvaranje Narodnog muzeja Srbije u Beogradu. "To mi je važnije od svega drugog, tako da svakako neću biti u Briselu u ta dva dana. Zato neka oni odluče koji će to datum biti, a ja sam spreman...