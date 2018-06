Mladoženjinu tetku pretukli svatovi!

BRUTALNO su me tukli naočigled svih gostiju. Najpre me je Vladimir J. uhvatio za kosu i pesnicom udario tri-četiri puta po licu, nakon čega sam se srušila. A onda je Dalibor V. preskočio sto i počeo da me šutira. Potom je kleknuo preko mene i besomučno me udarao. Istovremeno me je više njih šutiralo. Da nije bilo mladoženje, koji me je nekako izvukao iz te gužve, sigurno bi me ubili. Ovako za "Novosti" započinje svoju ispovest Snežana Palić...