Danas "pakleno", uveče stiže kiša

Prema prognozi RHMZ, posle podne na jugozapadu, zapadu i severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje sa kisom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 stepeni na jugoistoku do 22 stepena u košavskom podrucju, a najvisa dnevna od 30 do 34 stepena C. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano...