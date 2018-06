Mijailović: Sezona za ponos, FSS se plaši moćne Crvene zvezde

Beta pre 2 sata

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović rekao je danas da ova takmičarska godina služi na ponos svakom zvezdašu, da taj fudbalski klub zaslužuje više poštovanja nego što sada ima i da se "stiče utisak da se Fudbalski savez plaši fudbalski moćne Crvene zvezde".U medija centru na stadionu "Rajko Mitić" danas je održana sednica Skupštine kluba, kojoj je prisustvovalo 50 od 70 članova, navodi se u saopštenju na sajtu crveno-belih."Ova takmičarska godina spada u one koje su obeležavale istoriju našeg kluba, sportski rezultati, poslovanje, ulaganje u infrastrukturu, mogu da služe za ponos svakom zvezdašu. Potrebno je da nastavimo tako, da upotrebimo još više snage i napora da ostvarujemo ciljeve koje je ova Skupština zacrtala i da se u tome održi kontinuitet postizanja sportskih rezultata, jer to je generator našeg ukupnog uspeha", naveo je Mijailović.On je rekao da klub i u teškoćama mora da pokaže jedinstvo koje je postignuto kada se slavio ovogodišnji rezultat. Zvezda je ove sezone osvojila šampionsku titulu u Super ligi, a igrala je u šesnaestini finala Lige Evropa.Mijailović je naveo da je Zvezda član Fudbalskog saveza Beograda i Fudbalskog saveza Srbije i da je klubu stalo da celokupna fudbalska organizacija uspešno radi."Naše nastojanje da se urede neka pitanja značajna za taj uspešan rad često je shvatano kao konfrontiranje i smetnja Savezu. Mi smatramo da naš klub, po značaju i po onome što je davao i što daje razvoju srpskog fudbala, zaslužuje daleko više i pažnje i respekta nego što sada ima. Tražimo da se uvažavaju predlozi koje dajemo, a sve u cilju poboljšanja ukupnog stanja u fudbalu. Stiče se utisak da se Savez plaši fudbalski moćne Crvene zvezde", rekao je on.Mijailović je naveo da "Zvezda ne traži privilegije od Saveza", pošto se za njih izborila rezultatima."U bivšoj Jugoslaviji, gde je liga bila mnogo jača, bili smo najbolji. Naš jedini zahtev je da se sve to uvaži od strane oba saveza i udruženja Super lige, jer je naš uticaj u ovom trenutku sveden na minimum. Mi čak nemamo ni glas u Izvršnom odboru Zajednice (tri kluba Super lige predstavljuju celokupnu ligu u tom organu)", rekao je on.Predsednik crveno-belh pozvao je na uspostavljanje partnerskih odnosa svih klubova, u cilju jačanja lige,stvaranja dobrih fudbalskih terena i infrastrukture, organizacije škola fudbala i povećanja gledanosti na stadionima."Savez u tome mora da pomaže, a ne da svrstava klubove na suprostavljene strane. To ne doprinosi fudbalu i sportu uopšte. Veliko razumevanje u svim teškim situacijama imali smo u državnim institucijama, a velika podrška su nam sponzori kluba. Gasprom je svetska kompanija koja je osam godina uz klub i praktično je postao naš najveći oslonac. Naša najveća domaća kompanija Telekom Srbija, takođe. Tu su i Makron, BIP, Terme Čatež, Dunav osiguranje, Cepter i drugi", dodao je on.Mijailović je rekao da je Zvezda društveno odgovoran klub i podsetio na humanitarne akcije i dodao da su navijači velika podrška ekipi."Upravo zbog toga moramo učiniti napor da nam tribine ne budu zatvorene. Uefa propisi su strogi, mi smo pod uslovnim kaznama i prete nam sankcije. Isto tako je i u domaćem prvenstvu. Da ovom prilikom ne pominjem finansijske efekte tih kazni i sankcija. Interes svih nas je da nam tribine uvek budu pune, a ne prazne. Međutim često rešavanje problema sa kojima se suočavamo nije u našim rukama", dodao je on.Za uspeh u protekloj sezoni Mijailović je odao priznanje pre svega sportskom sektoru, na čelu sa trenerom Vladanom Milojevićem i sportskim direktorom Mitrom Mrkelom. On je pohvalio i direktora i sve trenere Omladinske škole, pošto su sve selekcije Zvezde osvojile titulu.Takođe, Mijailović je odao priznanje i svim zaposlenima, a posebno generalnom direktoru Zvezdanu Terziću."On je imao snage i znanja da, u veoma složenim uslovima, odgovori na sve izazove koji su stajali pred klubom. Očekujem da, sa istom energijom, nastavi svoj rad", rekao je Mijailović.