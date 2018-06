Raspucana Srbija pred Mundijal, pet golova u mreži Bolivije

Beta pre 1 sat

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je danas u Gracu selekciju Bolivije sa ubedljivih 5:1 u generalnoj probi pred odlazak na Svetsko prvenstvo u Rusiju.Tri gola za Srbiju postigao je Aleksandar Mitrović, u četvrtom, 23. i 68. minutu, a u strelce su se upisali i Adem Ljajić u 19, Branislav Ivanović u 42. minutu.Strelac jedinog pogotka za Boliviju bio je Žasmani Kampos u 48. minutu.Ovom utakmicom fudbaleri Srbije završili su pripreme za Svetsko prvenstvo u Rusiji, gde će prvu utakmicu odigrati protiv Kostarike 17. juna u Samari.Krstajić je za razliku od meča protiv Čilea za duel protiv Bolivije izveo gotovo najjači sastav. Igrali su Vladimir Stojković, Branislav Ivanovič, Nikola Milenković, Duško Tošić, Aleksandar Kolarov, Nemanja Matić, Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić, Adem Ljajić, Filip Kostić i Aleksandar Mitrović.U drugom poluvremenu igrali su i Luka Milivojević, Marko Grujić, Antonio Rukavina, Aleksandar Prijović, Nemanja Radonjić i golman Predrag Rajković.Srbija je od početka utakmice imala kontrolu, što je donelo rezultat već u četvrtom minutu kada je Mitrović na prvoj stativi bio najviši u skoku i posle kornera Ljajića s leve strane glavom zatresao mrežu rivala.Inicijativa Srbije nastavila se na stadionu Merkur arena u Gracu, a prednost je, posle dobrog kontranapada, udvostručio Ljajić na asistenciju Tadića u 19. minutu.Samo četiri minuta kasnije Srbija je stigla do trećeg gola, a ponovo je strelac bio Mitrović na asistenciju Ljajića.Ekipa Mladena Krstajića imala je dobru priliku u 37. minutu da povede sa 4:0, ali je Matić pogodio prečku posle kornera sa desne strane.Srbija je, ipak, na poluvreme otišla sa četiri gola prednosti i to posle lepe akcije koju je okončao Ivanović volej udarcem u 42. minutu.Drugo poluvreme nije dobro počelo za "orlove", pošto je nakon jednog kontranapada u 48. minutu Kampos uspeo da prevari Tadića u situaciji "jedan na jedan", a potom i "ćušne" loptu pored Stojkovića.Srbija je u 68. minutu ponovo stigla do četiri gola prednosti i to posle sjajnog udarca Mitrovića sa oko 18 metara pod prečku golmana Bolivije Giljerma Viskare.