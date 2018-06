Zvezda na korak od odbrane titule

Beta pre 1 sat

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su danas u Železniku ekipu FMP-a sa 68:62 (10:20, 29:14, 18:16, 11:12) i tako poveli sa 2:0 u finalu Super lige Srbije.Zvezdu je do druge pobede u finalu plej-ofa domaćeg šampionata vodio Džejms Feldin sa 24 poena, Alen Omić je dodao 15, a Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i Branko Lazić po sedam.U ekipi FMP-a najbolji je bio Dragan Apić sa 14 poena, Nemanja Nenadić je ubacio dva manje, dok je Boriša Simanić upisao po 11 poena i skokova.FMP je u većem delu prvog poluvremena imao prednost, koja je u jednom momentu iznosila i plus 12 (22:10), ali je Zvezda finišu prvih 20 minuta zaigrala bolje u odbrani i nošena Feldinom uspela da preokrene rezultat. Upravo je Feldin i "zatvorio" prvo poluvreme trojkom za prednost crveno-belih od 39:34 na poluvremenu.Zvezda je u trećoj deonici stigla do dvocifrenog vođstva i prednost je čuvala sve do sredine poslednje četvrtine kada je FMP prišao na samo tri poena zaostatka, ali nije imao snage za preokret.Treća utakmica finalne serije na programu je u ponedeljak od 19.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".