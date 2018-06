Da li ste ikada čuli za “gig ekonomiju”? Kako prenosi portal “Kvarc”, to je budućnost poslovanja. Konvencionalni poslovi sa radnim vemenom od devet do pet izumiru, a zamenjuje ih moderan sistem u kojem radnici idu da obave zadatke na koje su pozvani uz pomoć pametnih telefona. Bar se tako gledalo na to, sve dok američki Biro za statistiku rada (BLS) nije objavio nove podatke. Udeo ljudi koji rade na “alternativnim” radnim angažmanima...