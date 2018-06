RHMZ: Upozorenje na nepogode, pljuskove i grmljavinu

Prema prognozi za sutra, biće promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Uveče i noću razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša od 26 do 30 stepeni. Prema izgledima vremena do 17. juna, do srede će biti pretežno sunčano i toplo s retkom pojavom poslepodnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Od četvrtka promenljivo oblačno i malo svežije s...