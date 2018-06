Simona Halep osvojila Rolan Garos

PARIZ - Rumunska teniserka Simona Halep prvi put u karijeri osvojila je gren slem titulu pobedom u finalu Rolan Garosa nad Amerikankom Sloun Stivens 3:6, 6:4, 6:1. Halep je posle četiri poraza u finalima konačno uspela da dođe do najvrednijeg trofeja i to posle preokreta u Parizu. Prva teniserka sveta uspela je da se izdigne posle gubitka prvog seta i 4:4 u drugom i do kraja meča prepusti rivalki samo jedan gem. Rolan Garos igrao se za...