Nadal presrećan zbog novog trofeja na Rolan Garosu

Španski teniser Rafael Nadal rekao je danas da nije mogao ni da sanja da će osvojiti 11 titula na Rolan Garosu."Ovo je sjajno, ne mogu da opišem šta osećam. Nisam mogao da sanjam da ću u Parizu osvojiti 11 trofeja, pošto je nemoguće razmišljati o tome", rekao je Nadal posle meča.Nadal je danas osvojio 11. trofej Rolan Garosa pošto je u finalu pobedio Austrijanca Dominika Tima sa 6:4, 6:3, 6:2. On je osvojio titulu uz samo jedan izgubljeni set na turniru.Španac je igrao 11. finale i osvojio 11. trofej, a skor na pariskoj šljaci popravio je na 86 pobeda i dva poraza."Odigrao sam sjajan meč protiv sjajnog protivnika. Imao sam poteškoća u trećem setu pošto su me uhvatili grčevi u ruci. Bio sam vrlo, vrlo uplašen, ali to je sport", naveo je prvi teniser sveta.Govoreći o Timu, Nadal je ocenio da će austrijski teniser u narednih nekoliko godina sigurno osvojiti Rolan Garos."Bio je vrlo agresivan, jako je udarao. Dobro je odigrao ove dve nedelje i jedan od igrača koji su potrebni na turnirima", rekao je Nadal.Tim je rekao da su Nadalovih 11 titula na Rolan Garosu jedno od najvećih dostignuća u svetskom sportu."Sećam se kada je u Parizu osvojio prvi trofej, 2005. godine. Tada sam imao 11 godina, gledao sam na televiziji i nikada nisam očekivao da ću jednoga dana igrati finale Rolan Garosa. Tvoj rekord je sjajan, čestitam", naveo je Tim, koji je igrao u prvom grend slem finalu u karijeri.