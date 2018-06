Vučić: Ko hoće da protestuje, uvek je dobrodošao, samo da ne krši zakon

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je svako ko želi da protestuje dobrodošao, samo da ne krši zakon.On je posle obilaska Vojne gimnazije ocenio da je protest zbog visokih cena goriva politički organizovan i da na to pozivaju opozicioni lideri."Ja molim normalne ljude da budu trpeljivi i strpljivi, nikakvog nasilja u Srbiji ne sme da bude, nimalo ih se ne plašim", rekao je Vučić i dodao da je posao Vlade da gleda "šta, kako i šta može da uradi".On je rekao da opozicija govori da je protestovalo 1.000 ljudi, ali da u realnosti "dva automobila stanu ispred autobusa gradskog prevoza na Pančevačkom mestu, onda ljudi stanu iza".Vučić je upitao "kako to da niko ne kaže 'Alal vera Vučiću, imamo najnižu cenu hleba'" i kako niko ne kaže da je u Srbiji struja najjeftinija u Evropi."Cena (struje) u Srbiji je 6,64 evrocenta po kilovat satu, najjeftina posle toga je u Makedoniji 8,2 evrocenta. Što ne izađete na ulicu pa se zakačite za bandere i kažete nećemo ovako jeftino da plaćamo. Hleb nije važan, struja nije važna, važno je gorivo i pri tome nam predavanja drže oni koji su prodali NIS", rekao je Vučić.U narednom periodu biće brojnih pritisaka na Srbiju zbog Kosova i MetohijePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u narednom periodu biti brojnih pritisaka na Srbiju zbog njene predstojeće odluke o Kosovu i Metohiji."Bićemo pod veliki pritiscima, a oni koji žele na različite načine da Srbiju slome pokušaće da to urade iznutra da bi oslabili našu pregovaračku poziciju i rekli - vidite šta smo sve u stanju da vam uradimo", kazao je Vučić novinarima posle obilaska internata Vojne gimnazije u Beogradu.Vučić je kazao da dok su on kao predsednik države i Vlada Srbije snažni, teško je vršiti tako veliki uticaj na odluku o rešavanju kosovsko-metohijskog pitanja."Zato smo slušali priče da je Srbija sledeća zemlja u kojoj će biti ubijen novinar, a već imamo pet zemalja u kojoj su ubijani i ranjeni novinari, a kod nas je najozbiljniji napad bio na Maru Dragović i Gordanu Uzelac od strane batinaša i secikesa iz Dveri i drugih organizacija. Ali to nikoga ne interesuje, a to je jedna u nizu laži da bi se smanjio ugled Srbije u svetu", rekao je Vučić.Dobrodošli u Vojsku SrbijePredsednik Vučić pozvao je danas sve zainteresovane da se upišu u Vojnu gimnaziju u Beogradu, jer je to internat koji daje znanje i šansu za lep i pristojan život."Dobrodošli u Vojsku Srbije", kazao je Vučić posle obilaska renoviranih učeničkih soba, čitaonice i ostalih prostorija.Vučić je kazao da je u prvu fazu renoviranja uloženo 32 miliona dinara, a da će uslediti druga i treća faza radova kako bi se u potpunosti renovirano internat Vojne gimnazije koji je otvoren 1970. godine od kada ništa nije menjano.Predsednik Srbije je kazao da Vojnu gimnaziju trenutno pohađa 327 učenika iz različitih delova zemlje, od kojih je 112 devojaka, na šta je, kako je rekao, posebno ponosan."Ohrabrujem sve starešine da gradimo decu, da ulažemo u znanje, jer je znanje naše oružje", poručio je Vučić.Predsednik Srbije kazao je i da je dogovoreno da se u internatu popravi kvalitet hrane i trpezarija, navodeći da se danas sam uverio u to kako izgleda smeštaj za 80 polaznika te gimnazije."Pre kraja godine ili početkom sledeće godine svi građani Srbije moći će da vide velike promene tehnike i oružja. Grajdani će moći da vide koliko je Vojska jača i snažnija nego pre", kazao je Vučić i dodao da je nešto u Vojsci promenjeno, ali da mora još mnogo toga da se menja.Dodao je da, međutim, Vojska Srbije nikada ne može biti na nivou na kome je bila jugoslovenska vojska.Naveo je da vojni budžet iznosi više od milijardu, što nije malo. "Od zemalja sličnih ljudskih i teritorijalnih kapaciteta ne postoji snažnija armija od naše", kazao je Vučić.Govoreći o problemima u vojsci, Vučić je rekao da je prvi problem ljudski potencijal i da mora da bude mnogo više vojnika, da je potom problematično to što je tehnika zastarela, jer decenijama nije opremljena, kao i da se u društvu mora promeniti odnos prema vojnicima i policajcima jer bez njih nema bezbednosti."Ako treba, davaćemo bonuse (za nošenje oficirske uniforme)", kazao je predsednik Srbije.