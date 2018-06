"Kuvanje" do srede, a onda...

Očekuje se da će količina padavina biti preko 20 mm za tri sata, a biće i olujnog vetra i sugradice i grada. Do tada će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Sutra se očekuje, kasnije posle podne i uveče na jugozapadu i zapadu, a tokom noći na severu Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U...