Stefanović: Niko sa ulice neće diktirati kako će se Vlada ponašati

Beta pre 6 sati

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Vlada Srbije uvek spremna da razgovara o svim temama sa svima, ali ne pod pritiskom sa ulice."Niko sa ulice neće diktirati kako će se Vlada ponašati. Uvek želimo da razgovaramo o svim temama. Ali, nikada ulica neće diktirati kako da se Vlada ponaša", kazao je Stefanović novinarima u Palati Srbija povodom protesta vozača nezadovoljnih cenom goriva u Srbiji.On je rekao da spontana okupljanja nemaju organizatora i predstavljaju neposrednu reakciju na događaj, te se prema njegovim rečima, ne mogu održavati danima."Ljudi moraju da budu svesni da čine prekršaj Zakona o javnom okupljanju", kazao je Stefanović i dodao da vozači koji parkiraju vozila na ulici čine prekršaj, kao i oni koji to čine na autoputu.On je rekao da će se tamo gde bude zakonskih prekršaja pisati prekršajne kazne.Kako je kazao, Zakon o javnom okupljanju predviđa kaznu u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara za vozače koji zaustave ili parkiraju vozilo na autoputu u saobraćajnoj traci, a 10.000 do 20.000 dinara za one koji u zaustavnoj traci parkiraju vozilo na autoputu.Stefanović je dodao da Zakon predviđa fiksnu kaznu od 5.000 dinara za vozače koji na ostalim putevima nepropisno parkiraju vozilo, dok je za one koji ne postupaju po naredbi policajca da uklone to vozilo propisana novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, zabrana upotrebe vozila u trajanju od tri meseca i šest kaznenih poena.Kako je kazao, ako neko pokuša da održi okupljanje na mestu koje nije dozvoljeno i bez prijave nadležnom službama, njemu se izriče novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara.On je dodao da još niko nije priveden i da je cilj da policija deluje preventivno i da obavesti građane šta je u skladu sa zakonom, a šta nije.Stefanović je kazao da vozači koji protestuju ne mogu biti neodgovorni prema stotinama hiljada građana i prema ljudima koji imaju pravo na slobodu kretanja u zemlji."Uvek želimo da pregovaramo, ali ne pod pritiskom sa ulice i ne sa tri, četiri ili osam opozicionih protestanata koji misle da su važniji od grada", kazao je Stefanović.Nije podignuta pripravnosti u policijiMinistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da u policiji nema podignute pripravnosti i da se redovan broj policije nalazi na ulicama, uglavnom saobraćajna policija."Mi uvek leti imamo, kada je veći broj godišnjih odmora, manji broj pripadnika policije koji se nalaze u policijskim stanicama. I uvek su nam potrebni samo saobraćajci kojih ima najmanje", rekao je Stefanović novinarima u Palati Srbije.Dodao je da je važno da što veći broj saobraćajnih policajaca bude na terenu."Sve se odvija u potpuno normalnom tempu, što možete videti i na ulicama", rekao je Stefanović.Lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković napisao je na svom Tviter nalogu da želi da veruje da "dizanje interventnih jedinica policije u stanje pripravnosti" danas od četiri časa ujutru, nema veze sa protestima vozača nezadovoljnih cenom goriva.Stefanović je kazao i da misli da nema potrebe da se saziva sednica Vlade Srbije zbog ovih protesta