Uživo rukovanje koje menja svet: Kim se Trampu prvi obratio i to na engleskom! Evo šta mu je rekao! (foto, video)

Tramp i Kim su se rukovali, a zatim se severnokorejski lider obratio predsedniku SAD na engleskom i to rečima: "Drago mi je da se upoznajemo, predsedniče". Screenshots taken at the same moment on TV in South Korea, China, Japan and North Korea. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/AZ4uYv02cW — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) June 12, 2018 7.00 - Američki preedsednik Donald Tramp je iznenadio novinare kada najavio je tokom kratke šetnje sa...