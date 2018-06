Do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode s olujnim vetrom, obilnijim padavinama i sugradicom i gradom. Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, od sredine...