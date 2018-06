Kim Džong Un: Tramp me je razumeo

On je to naveo tokom razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštila je nacionalna novinska agencija Severne Koreje KCNA. Kim je na sastanku u utorak rekao da bi Pjongjang i Vašington trebalo da prestanu sa provociranjem, već da preduzmu pravne, institucionalne korake kako bi to i obezbedili, prenosi Rojters. U izveštaju severnokorejske agencije navodi se da je Kim rekao da Tramp to "razume" i da je obećao da će obustaviti vojne...