FS Španije otpustio selektora Lopetegija uoči početka SP

Beta pre 5 sati

Fudbalski savez Španije otpustio je danas selektora Đulena Lopetegija, dan pre početka Svetskog prvenstva u Rusiji.Španija za dva dana igra prvu utakmicu na Mundijalu protiv Portugala, a za sada nije poznato ko će je predvoditi sa klupe.Real Madrid je u utorak saopštio da će Lopetegi biti novi trener i da će zameniti Zinedina Zidana.Fudbalski savez Španije saopštio je da je otpustio 51-godišnjeg trenera, pošto je pregovarao sa Realom a da o tome nije obavestio Savez.Predsednik Saveza Luis Rubijales rekao je da je pet minuta pre zvaničnog saopštenja Savez obavešten o Lopetegijevom poslu u Realu."Znam da je situacija teška. Znam da će me kritikovati šta god da uradim. Siguran sam da će nas ovo vremenom učiniti jačim. Poštujem Đulena, on je vrhunski trener i to nam je otežalo ovu odluku. Ne možemo da dozvolimo da se ovakve stvari dešavaju dva, tri dana pre početka Svetskog prvenstva. Bili smo prisiljeni da donesemo ovakvu odluku", rekao je on.