Jeremić: Vučić planira izazivanje nemira na severu Kosova

Beta pre 8 sati

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić planira da u narednih nekoliko meseci izazove nemire na severu Kosova i Metohije kako bi sporazum sa Prištinom koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama građani doživeli kao olakšanje."Taj recept smo već videli - zategni, potom podmetni požar, pa ga ugasi i predstavi to rešenje kao Bogom dano. Tako Vučić misli da dođe do 'istorijskog sporazuma'", rekao je Jeremić na osnivačkoj skupštini Opštinskog odbora Narodne stranke Voždovac, a prenela je u saopštenju Narodna stranka.Jeremić je naveo da je u sklopu priprema vlasti za kreiranje režiranih nemira za potpredsednika Srpske liste postavljen "ozloglašeni Milan Radoičić, čovek koji upravlja kriminalnim delatnostima na severu Kosova u potpunoj sprezi sa vlašću u Beogradu i uz njenu punu podršku"."Pokušaće da izazovu nemire da bi se narod uplašio od novog rata. Ti nemiri bi trebalo da dovedu javno mnjenje Srbije u stanje svesti u kojem će bilo kakav dogovor, pa i pristanak Srbije na članstvo Kosova u UN, delovati kao olakšanje, jer smo izbegli najgore", rekao je Jeremić.Jeremić je naveo da Vučić i "vladajuća klika" tako planiraju da prodaju narodu ono što će svi udžbenici istorije sasvim sigurno kvalifikovati kao veleizdaju."Moramo da ga sprečimo u tome i na nama je velika odgovornost. Naprednjački režim Srbiju drži u stanju de fakto okupacije", rekao je Jeremić.Jeremić je dodao da sukcesivnim ustupcima koji su direktno protiv nacionalnih interesa Vučić planira da kupuje međunarodnu podršku za nastavak sprovođenja "banditske represije" u Srbiji."Međunarodna zajednica ne kritikuje način na koji Vučić vlada Srbijom, jer očekuje od njega da do kraja ove godine završi problem Kosova, a on planira da na osnovu toga obezbedi njihovu podršku za narednih nekoliko godina na vlasti", rekao je Jeremić.Predsednik Narodne stranke je naveo da će Vučić, ako mu se dozvoli da "proda Kosovo", ponuditi da razvlasti Republiku Srpsku u zamenu za podršku opstanku na vlasti još nekoliko godina, a potom da na isti način i uvede Srbiju u NATO."Paralelno s tim, u Srbiji se događa ubrzana kriminalizacija društva, odnosno srastanje države i organizovanog kriminala. Ako dopustimo da se taj proces okonča, vlast će biti decenijama nesmenjiva - kao u Crnoj Gori. To moramo zaustaviti", rekao je Jeremić.Đurić: Jeremićeve tvrdnje o planiranom nasilju odraz neodgovornosti i nestabilnostiPotpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić izjavio je danas da su tvrdnje lidera Narodne stranke Vuka Jeremića o navodnom planiranju nemira na Kosovu posledica mašte i odraz potpune političke neodgovornosti i lične nestabilnosti."Jeremić, polazeći od sebe i navike da u svom beskrupuloznom karijerizmu zanemaruje interese građana, najavljuje da će Srbija izazvati nemire na severu Kosova i Metohije kako bi imala izgovor za ustupke Prištini. Upravo se takvim metodama služio nekadašnji režim čiji je Jeremić bio istaknuti član, i bez ikakve sumnje Jeremić bi se, da ima ikakvu težinu, i danas igrao politike koristići Srbe na Kosovu i Metohiji kao pokretne mete", ocenio je Đurić u saopštenju.Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je ranije da predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić planira da u narednih nekoliko meseci izazove nemire na severu Kosova kako bi sporazum sa Prištinom koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama građani doživeli kao olakšanje.Đurić je ocenio da su upravo Jeremić i njegovi partijski drugovi 2011. godine izazvali nemire na severu Kosova, a da su onda zarad ostanka na vlasti ostavili Srbe na cedilu i uveli im prelaze poput graničnih, carinske pečate i prištinska lična dokumenta."Srbe na Kosovu i Metohiji ne smeju da onespokoje dijabolične fantazije Vuka Jeremića, čiji je jedini posao očigledno da sedeći u skupim restoranima u Njujorku ili Toskani smišlja pakosti srpskom narodu i državi", dodao je Đurić.