Siniša Mali: Zakon o penzijama biće potpuno ukinut do kraja godine

Ministar finansija Siniša mali izjavio je danas da će Zakon o penzijama biti potpuno, a ne fazno, ukinut do kraja godine. Pročitajte još: Srbija dogovorila novi aranžman sa MMF "Bila je ideja da idemo fazno, ali mi imamo dovoljno fiskalnog prostora da to upotpunosti uradimo ove godine", izjavio je Mali na konferenciji za novinare. Mali je dodao da je dogovoreno da će biti povećane penzije za sve one penzionere koji nisu bili obuhvaćeni...